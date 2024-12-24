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لبنان

ميقاتي تابع ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السوريّة... وهذا ما أعلنه وزير العدل

Lebanon 24
24-12-2024 | 05:46
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السرايا اليوم.
وقال وزير العدل في تصريح: سلّمت دولة الرئيس ميقاتي اسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كانت هذه الاسماء بحوذة لجنة المفقودين الذي يرأسها مدعي عام بيروت .وسيقوم دولة الرئيس بدوره بكل ما هو مطلوب من اجل متابعة هذا الملف ونامل ان يصل من خلال الاتصالات الذي سيقوم بها الى نتائج ايجابية،ولكن هذا لا يمنع ان تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها ونشاطها والاستماع الى كل شخص كان مسجونا في السجون السورية.
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وقال: حاليا هناك اجتماعات لهيئة الطوارئ التي تشكلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء ، وهي تقوم بدورها وان شاء الله  تكون النهاية ايجابية لصالح اهالي المفقودين وبظهور المفقودين الذين لا يزالون في سوريا."
أضاف:" من الواضح ان كل السجون في سوريا قد حررت من جميع المساجين، والجميع ينتظر اذا ما كان هناك سجون سرية لا زال سجنائها غير محررين ، بانتظار هذه النتائج ،نأمل جميعا ايجاد لبنانيين مفقودين كانوا أعتقلوا او تم ايقافهم من قبل السلطات السورية في حينه ، ونامل ان تعطي الأمور نتائج ايجابية.
وقال: كذلك تسلمت من دولة الرئيس اسماء السجناء في لبنان والذي يتجاوز عددهم 6500سجين . وسنطلع  على جدول الاسماء لكي نرى ما يمكن القيام به في هدا الموضوع ".

وزير المال
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف الخليل وعرض معه شؤونا وزارية.
 
  
 
 
النائب سليمان 
واستقبل رئيس الحكومة النائب محمد سليمان وعرض معه الاوضاع العامة،  وشؤونا مطلبية وخدماتية تخص منطقة عكار.
 
 

الحوت
 
 واستقبل رئيس الحكومة  رئيس مجلس الادارة والمدير  العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي،  وشكرته على حضوره الى شركة طيران الشرق الأوسط وتقديمه درعا الى جميع العاملين فيها خلال الاسبوع الماضى .كما اطلعته على الحركة الناشطة في المطار لا سيما  بالنسبة الى الشركة، وذلك لمناسبة الاعياد ،حيث ان كل الرحلات ممتلئة. لذلك فاننا نعتبر ان  الموسم  مزدهرا ، ولكن الارقام تشير الى انها ستكون اقل من العام 2023، مع العلم   انه سجل تحسنا قويا بعد وقف اطلاق النار."
اضاف:" كذلك اطلعت رئيس الحكومة علي الأجراءات المتخذة بالنسبة لزيارة عدد الرحلات الى العراق ، اي من بغداد والنجف منذ الاسبوع الفائت  حتى اليوم ، كما اننا لا نزل نعمل على زيادة الرحلات لتأمين عودة اللبنانيين من العراق ، ومنذ انتهاء الحرب حتى الان نقلنا 14 الف لبناني من العراق الى لبنان."
 
 


لقاءات
واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق بهية الحريري وعرض معها الاوضاع العامة.
 
 
 
كما استقبل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية والامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي وجرى البحث في موضوع المناقصات بشكل عام.
 
 
 
 
 
ثم استقبل  رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي في حضور العلية.
 
 
 
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