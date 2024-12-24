المصري عرض مع كركي لاوضاع عمال المخابز

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زار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة ولانتخابه رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، معتبرا انه "انجاز لبناني نتطلع من خلاله نحن العمال إلى مكاسب العمال في لبنان".وبحسب بيان النقابة، "تم البحث في قضايا عمال المخابز والافران واوضاعهم عموما والاتفاقية التي تمت برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة وما تضمنته حول أجور العمال وتطبيق قانون العمل على عمال المهنة والعمل بها ابتداء من تاريخ الأول من أيلول ٢٠٢٤ وتسجيل جميع العمال بالأجر الفعلي الذي يتقاضونه للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة والتصريح عن جميع العمال وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، ودفع الاشتراكات المتوجبة للضمان للحفاظ عليه وعلى حقوق ومستحقات المضمونين وتفعيل دور المراقبة والتفتيش على جميع الافران المخالفة لاخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".ولفت البيان الى ان اللقاء "كان ايجابيا لناحية الهموم المشتركة في الحفاظ على الضمان وحقوق ومكتسبات المضمونين والمستخدمين. وكان التجاوب واضحا من كركي للمطالب التي عرضت عليه، وتم الاتفاق على لقاءات واتصالات مفتوحة لمتابعة قضايا العمال واوضاعهم".