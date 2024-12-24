نقيب موظفي ومستخدمي شركات الخلوي: لن نوفر أي جهد للمحافظة على القطاع

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أصدر رئيس "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي" النقيب نبيل يوسف، بيانا، قال فيه :"مع رعاة ساهرين ومجوس ساجدين وملائكة مرنمين نحتفل بفرح بميلاد المخلص السيد المسيح، آملين أن تحل بركته في قلوبنا وبيوتنا وأن نكون دائما بحمايته ورعايته المباركة.ولا بد لنا أن نتوجه لكم بالتحية بعد عام مليء بكثير من التحديات والتضحيات، بعد عام صعب تحملنا فيه الكثير من الأوجاع لكننا أصررنا على المتابعة والمحافظة على رسالة التواصل بين أهل وطننا عبر إبقاء قطاع الإتصالات مدماكا وطنيا مميزا بالقول والعلم والفعل.وتوجه يوسف، بإسم مجلس النقابة إلى موظفي القطاع: "سنبقى وإياكم منارة علم ومعرفة في بناء مستقبل أفضل وإنكم تستحقون التكريم بإعطائكم الحقوق المستحقة بصورة موضوعية من دون أي إستنسابية وإمضاء عقد العمل في أسرع وقت ممكن، وهذا ما لا تراجع عنه نهائيا خصوصا، بعد أن عادت الأمور الإقتصادية إلى وضعها الطبيعي".وقال يوسف: "أن الموظفين لن يوفروا أي جهد للمحافظة على قطاع الخليوي وعلى جودة الشبكة وليبقى لبنان من الدول السباقة والرائدة في عالم الإتصالات وهذا طبعا، بالتعاون مع الإدارات ووزارة الإتصالات".وختم: "وكل هذا يكون مع حفظ الحقوق وعلى رأسها توقيع عقد العمل الجماعي".