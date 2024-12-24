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لبنان

"معلومات مغلوطة"... الأمن العام نفى اختفاء جوازات سفر بيومترية بيضاء

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:07
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
"ورد في احدى الصحف تحقيق حول اختفاء جوازات سفر بيومترية بيضاء من المديرية العامة للامن العام يتم استعمالها لاغراض مشبوهة.
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يهم المديرية التأكيد ان ما ورد في التحقيق عارٍ من الصحة جملةً و تفصيلاً وان قيود جوازات السفر البيضاء المحفوظة في مصرف لبنان مضبوطة بشكل تام وتتم طباعتها تباعاً وفقاً لأرقامها التسلسلية في مركز اصدار الوثائق البيومترية في المديرية وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي التي تفرض معايير امنية محددة في عملية الطباعة.
تلفت المديرية إلى أن جواز السفر البيومتري الذي بدأ إصداره في الأول من آب 2016 يحوي شريحة الكترونية مشفرة تتضمن بيانات شخصية لحامل الجواز الذي يتم تصويره وأخذ بصماته لدى تقدمه من مراكز الامن العام، وبالتالي يستحيل تقنياً استعمال اي جواز للسفر عبر الحدود و المعابر الشرعية غير مدرج في القيود الممكننة لدى المديرية العامة للامن العام.
إن المعلومات المغلوطة التي اوردتها الصحيفة لها اهدافها المشبوهة في هذا التوقيت بالذات وهي تمس بسمعة الدولة اللبنانية اولاً وبمصداقية جواز السفر اللبناني ثانياً.
تأمل المديرية من وسائل الاعلام كافة استقاء الاخبار منها مباشرة بدلاً من التفتيش عن "فتات" المعلومات المركبة 
و المفبركة لاهداف عدة بينها تضليل الرأي العام و تشويه صورة لبنان في العالم".
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