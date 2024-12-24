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لبنان

الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:13
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أفادت أوساط في "حزب الله" أنّ "الحزب" حدَّد مكاناً لدفن جثمان أمينه العام السابق حسن نصر الله، موضحة أنه سيكون في "قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يجعل منها مزاراً".
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وشرحت الأوساط لـ"الشرق الأوسط" أن "الاستعدادات جارية لتشييع جثمانيّ نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور".

وأكدت الأوساط أن قضية تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" محل "تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن إستيرادها".

وقالت إن أولويات "حزب الله" في المرحلة المقبلة، تتركز على قضايا رئيسية، منها "التقييم الشامل" للمرحلة السابقة، وحصر خسائره من المقاتلين. (الشرق الأوسط)
 
 
 
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