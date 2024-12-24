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لبنان

بوحبيب أبرق إلى نظيره السوريّ مهنئاً

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:32
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أبرق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لنظيره السوري أسعد حسن الشيباني مهنئأ بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد اعرب الوزير بوحبيب في الرسالة أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في تعزيز مكانة الدبلوماسية السورية  في المحافل الإقليمية والدولية.
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كما إغتنم الوزير بوحبيب المناسبة ليؤكّد في رسالته على تمسّك لبنان بوحدة سوريا، و سلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين.
 
 
 
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