"مبادرة مناظرة" أعلنت أول مناظرة رئاسية في 6 كانون الثاني المقبل

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أعلنت "مبادرة مناظرة" في بيان، ان "لبنان يستعد لتحقيق محطة تاريخية مع تنظيم أول مناظرة رئاسية في تاريخه، والمقرر إجراؤها في 6 كانون الثاني 2025، قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية"، ولفتت الى انها تقود هذه الخطوة "تحت شعار "لبنان يقرر"، من خلال خبرتها الواسعة في تنظيم المناظرات الانتخابية في المنطقة"، وهي تضمن "أن تتوافق المناظرات مع أعلى معايير الشفافية والعدالة والشمولية".وستشرف "مبادرة مناظرة" بشكل مباشر "على جميع جوانب المناظرة، بما في ذلك توجيه دعوات رسمية إلى جميع الأفراد الذين أعلنوا ترشحهم رسميا في وسائل الإعلام".واشارت الى ان "الميزات الرئيسية للمناظرة الرئاسية، هي:1- العدالة والمساواة: ستتوافق المناظرة مع المعايير الدولية لضمان فرص متساوية لجميع المرشحين، بما في ذلك وقت حديث متساو وجودة إنتاج موحدة من حيث الصوت والإضاءة والبث.2- تفاعل الجمهور: بالإضافة إلى الأسئلة الموحدة لجميع المرشحين، سيكون للجمهور الحاضر فرصة لتوجيه أسئلتهم مباشرة الى المرشحين أيضا.3- بث موحد: سيتم بث المناظرة مباشرة عبر إشارة موحدة ومجانية متاحة لجميع القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الإلكترونية، مما يضمن وصولها الى جميع المواطنين.4- إدارة مهنية: سيدير المناظرة الصحفي المخضرم زافين قيومجيان، رافعا مستوى النقاش في الحلقة من خلال خبرته الإعلامية الواسعة وتعاونه السابق مع مبادرة مناظرة منذ عام 2021".ولفت البيان الى ان المناظرة"ستشمل جميع المرشحين المدعوين الذين قبلوا المشاركة. وسيجيب كل منهم على أسئلة موحدة في إطار زمني مدته 99 ثانية، بالإضافة إلى فرص إضافية للإجابة على أسئلة الجمهور. وسيتم الإعلان عن قواعد المناظرة بشكل مفصل في وقت لاحق".ودعت المبادرة "منظمات المجتمع المدني للمشاركة في حملات توعية حول المناظرة، كما تشجع وسائل الإعلام الراغبة في بث المناظرة على التسجيل عبر البريد الإلكتروني media@munathara.com".