Advertisement

لبنان

"مبادرة مناظرة" أعلنت أول مناظرة رئاسية في 6 كانون الثاني المقبل

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1296979-638706441528648422.jpg
Doc-P-1296979-638706441528648422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "مبادرة مناظرة" في بيان، ان "لبنان يستعد لتحقيق محطة تاريخية مع تنظيم أول مناظرة رئاسية في تاريخه، والمقرر إجراؤها في 6 كانون الثاني 2025، قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية"، ولفتت الى انها تقود هذه الخطوة "تحت شعار "لبنان يقرر"، من خلال خبرتها الواسعة في تنظيم المناظرات الانتخابية في المنطقة"، وهي تضمن "أن تتوافق المناظرات مع أعلى معايير الشفافية والعدالة والشمولية".
Advertisement

وستشرف "مبادرة مناظرة" بشكل مباشر "على جميع جوانب المناظرة، بما في ذلك توجيه دعوات رسمية إلى جميع الأفراد الذين أعلنوا ترشحهم رسميا في وسائل الإعلام".

واشارت الى ان "الميزات الرئيسية للمناظرة الرئاسية، هي:

1- العدالة والمساواة: ستتوافق المناظرة مع المعايير الدولية لضمان فرص متساوية لجميع المرشحين، بما في ذلك وقت حديث متساو وجودة إنتاج موحدة من حيث الصوت والإضاءة والبث.  

2- تفاعل الجمهور: بالإضافة إلى الأسئلة الموحدة لجميع المرشحين، سيكون للجمهور الحاضر فرصة لتوجيه أسئلتهم مباشرة الى المرشحين أيضا.  

3- بث موحد: سيتم بث المناظرة مباشرة عبر إشارة موحدة ومجانية متاحة لجميع القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الإلكترونية، مما يضمن وصولها الى جميع المواطنين.

4- إدارة مهنية: سيدير المناظرة الصحفي المخضرم زافين قيومجيان، رافعا مستوى النقاش في الحلقة من خلال خبرته الإعلامية الواسعة وتعاونه السابق مع مبادرة مناظرة منذ عام 2021".

ولفت البيان الى ان المناظرة"ستشمل جميع المرشحين المدعوين الذين قبلوا المشاركة. وسيجيب كل منهم  على أسئلة موحدة في إطار زمني مدته 99 ثانية، بالإضافة إلى فرص إضافية للإجابة على أسئلة الجمهور. وسيتم الإعلان عن قواعد المناظرة بشكل مفصل في وقت لاحق".

ودعت المبادرة "منظمات المجتمع المدني للمشاركة في حملات توعية حول المناظرة، كما تشجع وسائل الإعلام الراغبة في بث المناظرة على التسجيل عبر البريد الإلكتروني media@munathara.com".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-12-24
15:39 | 2024-12-24
14:25 | 2024-12-24
14:15 | 2024-12-24
14:13 | 2024-12-24
14:02 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24