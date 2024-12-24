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لبنان

الأمن العام اعلن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:00
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي وفقاً لما يلي :
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-المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحاً .
كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .
وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحًا".
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