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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من الداخل اللبناني وإليه، أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات لتوقيف المتورطين بها.بتاريخ 18-12-2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات اشتبهت إحداها بفان للركاب نوع “تويوتا” لون فضي في محلة مفرق برقايل حيث تم ضبطه وألقي القبض على سائقه، وهو يدعى:ع. ا. (مواليد عام 1985، لبناني) المهرّبكما أوقفت على متن الفان /19/ شخصاً من الجنسيّة السّوريّة بجرم الدّخول خلسةً الى الأراضي اللبنانية، وضبطت هاتف المهرّب.سُلم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء المختص.