ترزيان: ​يا يسوع فليكن ميلادك هذا العام ميلادًا جديدًا للبنان

كتب النائب هاغوب ترزيان عبر منصّة "إكس":

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"يا يسوع المسيح مخلصنا، من مزودك المتواضع ولدت عظيمًا، فليكن ميلادك هذا العام ميلادًا جديدًا للبنان. اجعل تواضعك أمثولة لجميع المسؤولين، ليعملوا معًا لبناء وطن العدالة والحق الذي طال انتظاره، وطن يليق بطموحات شبابه وآمال شعبه.نسألك أن ترشدنا بحكمتك وتواضعك، لنساهم في نهضة وطننا لبنان. ونتوجه بالتهاني القلبية لكل الأحبة والأهل الذين يحتفلون بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، متمنين لهم دوام الصحة والسعادة، ولوطننا العزيز الخلاص من أزماته المستمرة.ليكن ميلادك يا مخلصنا ميلاد رجاء وخلاص لوطننا الحبيب لبنان".