Advertisement

لبنان

ترزيان: ​يا يسوع فليكن ميلادك هذا العام ميلادًا جديدًا للبنان

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1297001-638706486570044677.jpg
Doc-P-1297001-638706486570044677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
كتب النائب هاغوب ترزيان عبر منصّة "إكس":
 
"يا يسوع المسيح مخلصنا، من مزودك المتواضع ولدت عظيمًا، فليكن ميلادك هذا العام ميلادًا جديدًا للبنان. اجعل تواضعك أمثولة لجميع المسؤولين، ليعملوا معًا لبناء وطن العدالة والحق الذي طال انتظاره، وطن يليق بطموحات شبابه وآمال شعبه.
Advertisement

نسألك أن ترشدنا بحكمتك وتواضعك، لنساهم في نهضة وطننا لبنان. ونتوجه بالتهاني القلبية لكل الأحبة والأهل الذين يحتفلون بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، متمنين لهم دوام الصحة والسعادة، ولوطننا العزيز الخلاص من أزماته المستمرة.

ليكن ميلادك يا مخلصنا ميلاد رجاء وخلاص لوطننا الحبيب لبنان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-12-24
15:39 | 2024-12-24
14:25 | 2024-12-24
14:15 | 2024-12-24
14:13 | 2024-12-24
14:02 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24