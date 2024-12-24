إردوغان استقبل جنبلاط في أنقرة

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التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في المجمع الرئاسي التركي، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى عرض للمستجدات والتطورات العامة في المنطقة..وكان جنبلاط قد وصل إلى أنقرة في زيارة رسمية اليوم.