Advertisement

لبنان

خلف: نهج الميلاد دعوة للمحبة والخدمة المتفانية

Lebanon 24
24-12-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1297016-638706519541847893.png
Doc-P-1297016-638706519541847893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ(٧٠٥) لوجوده في مجلس النواب:" في زمن الميلاد، تُنشد الأناشيد وتصدح الأصوات فرحاً ومسرةً وسلاماً للبشرية في جميع أنحاء المعمورة.
إنه زمن حضور طفل المغارة، ملك السلام وفادي العالم: إنه زمن يسوع.
Advertisement

بميلاده تَحَدَّد التاريخ. بميلاده تبدلت المفاهيم والقواعد والسلوكيات. بميلاده سقط العنف أمام المحبة. بميلاده تحوَّل البغض والكراهية إلى حب. بميلاده أصبحت المجانية عنوان الخدمة، من دون معيار أو تمييز".

أضاف: "إنه نهج لخلاص البشرية مما تتخبط فيه من مصالح وكراهية وحسد وبغض وتمييز وإقصاء. إنه نهج الحب والعطاء المجاني. إنه نهج التسامح اللامحدود والخدمة المتواضعة. إنه نهج يصلح للخدمة العامة ولكل من يرغب في تولي السلطة. إنه نهج الخدمة المتفانية، المجانية، والمتساوية بين الجميع.

وختم: "هذا النهج يجب أن يكون معيارنا، فننتخب يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٥/١/٩ رئيساً ينتهج هذه المفاهيم والقيم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-12-24
15:39 | 2024-12-24
14:25 | 2024-12-24
14:15 | 2024-12-24
14:13 | 2024-12-24
14:02 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24