خلف: نهج الميلاد دعوة للمحبة والخدمة المتفانية

قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ(٧٠٥) لوجوده في مجلس النواب:" في زمن الميلاد، تُنشد الأناشيد وتصدح الأصوات فرحاً ومسرةً وسلاماً للبشرية في جميع أنحاء المعمورة.

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إنه زمن حضور طفل المغارة، ملك السلام وفادي العالم: إنه زمن يسوع.بميلاده تَحَدَّد التاريخ. بميلاده تبدلت المفاهيم والقواعد والسلوكيات. بميلاده سقط العنف أمام المحبة. بميلاده تحوَّل البغض والكراهية إلى حب. بميلاده أصبحت المجانية عنوان الخدمة، من دون معيار أو تمييز".أضاف: "إنه نهج لخلاص البشرية مما تتخبط فيه من مصالح وكراهية وحسد وبغض وتمييز وإقصاء. إنه نهج الحب والعطاء المجاني. إنه نهج التسامح اللامحدود والخدمة المتواضعة. إنه نهج يصلح للخدمة العامة ولكل من يرغب في تولي السلطة. إنه نهج الخدمة المتفانية، المجانية، والمتساوية بين الجميع.وختم: "هذا النهج يجب أن يكون معيارنا، فننتخب يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٥/١/٩ رئيساً ينتهج هذه المفاهيم والقيم".