الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله

أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر إلى أنّ منخفضاً جويّاً ثانيّاً في طريقه إلى لبنان، ومن المتوقّع وصوله بعد 26 كانون الاول.

ولفت خنيصر، إلى أنّ الأمطار ستشتدّ غزارتها بين الخميس والجمعة، وستتدنى الحرارة مع اشتداد سرعة الرياح لتصل إلى 50 وفي بعض الأحيان إلى 60 و70 كلم في الساعة.

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وقال إنّ الثلوج ستتساقط إبتداءً من ارتفاع 1300 متر، وستكون غزيرة فوق الـ1600 متر بين يوميّ الجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف خنيصر أنّ الثلوج قد تصل في المناطق البقاعيّة إلى ارتفاع 1200 متر وما دون.

وتابع أنّ الأيّام المُقبلة ستشهد أمطاراً غزيرة، وستتشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق الجبليّة والساحليّة.