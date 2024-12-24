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لبنان

بعد التسجيل الصوتي.. إخبار ضدّ راغب علامة

Lebanon 24
24-12-2024 | 09:04
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تقدم المحامون حسين رمضان وعبدو قطايا وعلي رباح اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الفنان راغب علامة، وذلك على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي يتضمن عبارات مهينة ومسيئة بحق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
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وقد تضمن الإخبار عدة جرائم تمس الكرامة والشرف وتثير النعرات الطائفية وتخل بالأمن والسلم العام، حيث تم إحالة الإخبار إلى قسم المباحث الجنائية المركزية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الجديد) 
 

 

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