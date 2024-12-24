المرتضى التقى النقيبين بوسعيد وبدوي

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استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية الصنائع، رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين النقيب فريد بو سعيد وامين السر النقيب نعمة بدوي. وتم التداول في عدد من المواضيع ذات الصلة.وتوازيا أطلع المرتضى من ضيفيه على مجريات فض العروض لشركات التأمين حيث كان هناك ثلاث شركات تامين للمرة الاولى منذ تاسيس هذا الصندوق حيث لفت كل من النقيبين ان هذا الامر جعل التنافس بين الشركات ياتي لمصلحة الفنانين".