Advertisement

لبنان

المرتضى التقى النقيبين بوسعيد وبدوي

Lebanon 24
24-12-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1297037-638706556045904965.png
Doc-P-1297037-638706556045904965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية الصنائع، رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين النقيب فريد بو سعيد وامين السر النقيب نعمة بدوي. وتم التداول في عدد من المواضيع ذات الصلة.
Advertisement

وتوازيا أطلع المرتضى من ضيفيه على مجريات فض العروض لشركات التأمين حيث كان هناك ثلاث شركات تامين للمرة الاولى منذ تاسيس هذا الصندوق حيث لفت كل  من النقيبين ان هذا الامر جعل التنافس بين الشركات  ياتي لمصلحة الفنانين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-12-24
15:39 | 2024-12-24
14:25 | 2024-12-24
14:15 | 2024-12-24
14:13 | 2024-12-24
14:02 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24