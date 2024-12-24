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لبنان

بهية الحريري هنأت بالميلاد: على أمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:10
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توجهت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في بيان "بالتهنئة الى اللبنانيين عامةً والمسيحيين خاصة لمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الجديد ". وقالت "يأتي عيد الميلاد المجيد هذا العام في زمن أحوج ما يكون فيه العالم وخاصة وطننا الحبيب لأن يعيش معاني الميلاد بما هو أمل ورجاء بالخلاص، بعدما عاناه من ويلات وأزمات وحروب".
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واضافت "نسأل الله تعالى أن تحمل أعيادنا المباركة والمجيدة والسنة الجديدة، نهاية لمعاناة أشقائنا في غزة وفلسطين مع العدوان الاسرائيلي المستمر عليهم، وعودة دائمة وآمنة لأهلنا في الجنوب اللبناني الى بلداتهم وقراهم ليعيدوا بناءها، وأن يعود بلدنا لينعم بالسلام والإستقرار، ونشهد ولادة جديدة للبنان تليق بتطلعات أبنائه وأحلام شبابه، واعادة الإعتبار لدولة القانون والمؤسسات التي تضمن حقوق جميع مواطنيها في الحياة الكريمة والعدالة الإجتماعية والمستقبل الآمن والأفضل لأبنائهم".
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