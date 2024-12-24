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لبنان

حريق كبير في مخزن للخردة قرب محطة الشلبي في الميناء - طرابلس

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:21
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اندلع حريق كبير في مخزن للخردة قرب محطة الشلبي في مدينة الميناء.

كما سمع دوي انفجار صادر من داخل المخزن. وعلى الفور حضرت عناصر الدفاع المدني إلى المكان وتعمل على اخماد الحريق.
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الشلبي

الميناء

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