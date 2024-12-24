البعريني هنأ بالميلاد: نأمل ان تبقى بلداننا خير نموذج للعيش المشترك

كتب عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني عبر منصّة "أكس" : "مع حلول عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحيّة، نتقدّم من الجميع بالمعايدة على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والأمل، فيعود الاستقرار للبنان والمنطقة، وتبقى بلداننا خير نموذج للعيش المشترك".

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