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لبنان

تُوفِيَ على الفور... كان يعبر الطريق فصدمته سيارة

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:40
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صدمت سيارة على أوتوستراد الميناء، شخصًا مسناً أثناء عبوره الطريق.
 
 
وبحسب المعلومات، تُوفي المسنّ، بينما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.
 
 
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