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لبنان

"التجمع الديموقراطي" رد على جنبلاط: مزارع شبعا لبنانية

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:38
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رد "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، على تصريح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال لقائه في دمشق ابو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا، بأن مزارع شبعا سورية، وقال في بيان: "لا يا بيك، مزارع شبعا هي لبنانية منذ الأزل، مع تلال كفرشوبا وشمال الغجر والقرى السبع وعشرات المزارع الصغيرة، التي ضمها الكيان بعد توقيع اتفاقية 23/12/1920, وإلى ترسيماتها في اتفاقية 7/3/1923 وبعد توقيع اتفاق الهدنة في 23 آذار 1849. والجدير ذكره، ان المؤرخين الدكتور عصام خليفة والدكتور منذر بزي وقيادة الجيش، قد اثبتوا بالوثائق التاريخية، لبنانية المزارع و غيرها من البلدات المحتلة، و تم ايداع نسخ منها لدى الامم المتحدة".
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كما أكد التجمع، انه "لا يحق لأي شخص ، وخاصة من يعتبرون أنفسهم سياديين كالوزير السابق جنبلاط، ان يتنازل عن السيادة اللبنانية على المزارع وغيرها، ليقايض بما لا يملك ، علاقات سياسية مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا".
 
وختم: "ان مهمة استعادة هذه الاراضي المحتلة كاملة من رجس الاحتلال، تعني جميع اللبنانيين الشرفاء والاحرار".
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