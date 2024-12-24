أشعلها وهرب.. إحراق شجرة عيد الميلاد في طرابلس (صورة)

أقدم مجهول على متن دراجة نارية بإشعال النار في شجرة الميلاد وسط مستديرة النيني في طرابلس ولاذ بالفرار فور اشتعالها، حسب مندوبة "لبنان24".



وتدخل فورا عدد من الشبان المتواجدين في المكان وتمكنوا من إخماد النيران.

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