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لبنان

بالصور.. حريق دمّر محطة بنزين في البقاع

Lebanon 24
24-12-2024 | 14:02
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أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على "أكس" عن إخماد عناصره في تمام الساعة 19:30  من تاريخ  اليوم الواقع في 2024 /12/24حريقاً اتى على محطة محروقات في مجدل عنجر-البقاع .
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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بالصور..

بنزين

البقاع

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