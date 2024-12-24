بالصور.. حريق دمّر محطة بنزين في البقاع

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أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على "أكس" عن إخماد عناصره في تمام الساعة 19:30 من تاريخ اليوم الواقع في 2024 /12/24حريقاً اتى على محطة محروقات في مجدل عنجر-البقاع .وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.