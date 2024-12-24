بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط المبنى في طرابلس

اندلع حريق ضخم في مبنى الزيلع الواقع في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء - طرابلس، مما أسفر عن انهيار المبنى بشكل مفاجئ.

فور اندلاع الحريق، تحركت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء لإخلاء المبنى وبدء عمليات إخماد النيران.



لكن سرعان ما انهار المبنى أثناء تنفيذ العملية، مما أسفر عن احتجاز عنصرين من الدفاع المدني وفوج الإطفاء تحت الأنقاض.

وقد تم تكثيف جهود الإنقاذ بشكل عاجل، حيث تدخل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي تواصل مع الجهات المعنية من أجل تسريع عملية الإنقاذ.

وقد أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المبنى.