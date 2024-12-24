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لبنان

دولة خليجية مستعدة لإعادة الإعمار في لبنان.. إليكم هذه المعلومة

Lebanon 24
24-12-2024 | 15:39
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أكدت مصادر لـ"الجديد" أن ملف إعادة الإعمار لم يُطرح حتى الآن بشكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية من أي جهة دبلوماسية.
 
وأوضحت المصادر أن قطر هي الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها للمساعدة، مشيرةً إلى أنها وضعت إمكاناتها أمام الدولة اللبنانية. إلا أن هذا الطرح لا يزال في إطار التصريحات العامة، دون خطوات عملية ملموسة حتى اللحظة. (الجديد)
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