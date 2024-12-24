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لبنان

جريحان جرّاء حادث سير في كفرشيما

Lebanon 24
24-12-2024 | 18:25
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى السان جورج أُصيبا جرّاء تعرّضهما لحادث سير وقع في كفرشيما - بعبدا.
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حادث

كفرشيما

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