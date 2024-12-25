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لبنان

نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2024 | 01:30
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طلب أحد رؤساء الاحزاب من ناشط في حزبه بدء تحضير نفسه لخلافة نائب للحزب في البقاع، بعد تراجع شعبيته بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، خصوصاً في اوساط المحازبين، لا سيما وأنهم كانوا رافضين بشكل اساسي لترشحه في الانتخابات النيابية الماضية.
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وأشارت المعلومات الى ان الحزب بدأ يعمل على تغيير خارطة تحالفاته في البقاع في الانتخابات المقبلة، لزيادة عدد نوابه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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