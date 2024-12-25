21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-12-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب أحد رؤساء الاحزاب من ناشط في حزبه بدء تحضير نفسه لخلافة نائب للحزب في البقاع، بعد تراجع شعبيته بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، خصوصاً في اوساط المحازبين، لا سيما وأنهم كانوا رافضين بشكل اساسي لترشحه في الانتخابات النيابية الماضية.
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان الحزب بدأ يعمل على تغيير خارطة تحالفاته في البقاع في الانتخابات المقبلة، لزيادة عدد نوابه.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
Lebanon 24
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
08:45 | 2024-12-24
24/12/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
08:57 | 2024-12-24
24/12/2024 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
07:31 | 2024-12-24
24/12/2024 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
07:11 | 2024-12-24
24/12/2024 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
06:13 | 2024-12-24
24/12/2024 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-12-25
ارتياح اميركي لسقوط الاسد وتشدّد ضد ايران وجنبلاط؟
04:41 | 2024-12-25
الراعي في قداس الميلاد: الأحداث الأخيرة زادت القناعة بأهمية حياد لبنان
04:22 | 2024-12-25
ميناسيان ترأس قداس الميلاد: لننتخب رئيسًا يعمل للسلام
04:15 | 2024-12-25
السفير الباباوي يُشارك في قداس عيد الميلاد في القليعة
04:00 | 2024-12-25
بين الواقع والأمنيات.. "أولويات" مسيحيي لبنان والمنطقة في عيد الميلاد
03:31 | 2024-12-25
وزير الاقتصاد التقى وفدا من مستشفى الجعيتاوي
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
25/12/2024 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
25/12/2024 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24