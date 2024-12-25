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لبنان

دولة تطلق اسم السنوار على أحد شوارعها.. ونصرالله قيد الدرس

Lebanon 24
25-12-2024 | 01:26
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أعلنت السلطات الإيرانية، إطلاق اسم رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الراحل يحيي السنوار على أحد شوارع طهران.

وتم التصويت على تغيير اسم شارع بيستون، الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة الجهاد، ليصبح باسم يحيى السنوار، خلال الجلسة العلنية رقم 290 لمجلس مدينة طهران. 
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كما تم خلال الجلسة مناقشة وتحديد أسماء جديدة لبعض شوارع طهران، حيث تم طرح تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الممتد من ميدان آزادي إلى الطريق السريع المسمى "مهدوي كني" ضمن نطاق المناطق 9 و21، ليصبح باسم الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، وتغيير اسم شارع بيستون ليحمل اسم يحيى السنوار.

وتقرر تأجيل قرار تسمية الطريق السريع باسم نصرالله لمزيد من الدراسة، في حين تمت الموافقة على اقتراح تسمية شارع باسم يحيى السنوار. (روسيا اليوم)

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