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لبنان

حادثة مؤسفة: مقتل شخصين من الدفاع المدني والإطفاء بانهيار مبنى الميناء

Lebanon 24
25-12-2024 | 01:45
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أدى انهيار مبنى الزيلع في الميناء، بعد محاولات طويلة لاخماد النيران التي اشتعلت في مخزن ارضي بداخله، إلى مقتل شخصين من الدفاع المدني وفوج الاطفاء ووهما: عبدالله مهتدي (الدفاع المدني) وخليل الأشقر (فوج الاطفاء).
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وأفادت مندوية "لبنان 24" انه بعد جهد طويل اثر سقوط المبنى المؤلف من 6 طوابق ومعاناة من امتداد النيران تم الوصول الى الشاب عبدالله مهتدي ليتم نقله بحالة حرجة الى مستشفى النيني ثم ما لبث ان فارق الحياة متأثرآ بإصابته .

في حين عمل عناصر جهاز الطوارئ والاغاثة وعناصر الصليب الاحمر  على سحب جثمان الشاب خليل الاشقر ليتم نقله الى المستشفى.

 
 
 
وصدر عن جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية البيان الاتي: "على أثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة موزعة على النحو التالي: 5 إصابات إلى مستشفى دار الشفاء، إصابة واحدة إلى مستشفى المنلا، إصابتان إلى المستشفى الإسلامي، إصابة واحدة إلى مستشفى النيني، و8 إصابات تم إسعافها ميدانيًا".

يُذكر أن 5 من أعضاء فرق البحث والإنقاذ التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة كانوا ضمن المصابين، وهم: المنقذ عماد معرباني، المنقذ محمد أسعد، المنقذ مصطفى طليس، المنقذ عبد الله يخني، والمنقذ طالب عيد.
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