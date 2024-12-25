بيانٌ من الجيش.. هذا ما سيفعله بعد قليل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 25 /12 /2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة – صور".