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لبنان
بيانٌ من الجيش.. هذا ما سيفعله بعد قليل
Lebanon 24
25-12-2024
|
01:56
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 25 /12 /2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة – صور".
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