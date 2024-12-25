بمناسبة الميلاد...هذا ما قالته قوى الأمن

كتبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على منصة "إكس": "نعيّد اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، سائلين الله أن يعيده عليكم بالسلام والفرح، وأن يهب وطننا الأمل والازدهار في أيامه القادمة".

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