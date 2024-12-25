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لبنان

وزير الاقتصاد التقى وفدا من مستشفى الجعيتاوي

Lebanon 24
25-12-2024 | 03:31
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفداً من  مستشفى الجعيتاوي الجامعي ضم رئيس المستشفى البروفسور بيار يارد.

 وبحث خلال اللقاء في العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير القطاع الصحي في لبنان، بما في ذلك التحديات التي تواجه المستشفيات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتقديم الدعم لتحسين جودة الخدمات الصحية، كما تم التطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين قطاع التأمين والقطاع الصحي لتطوير النظام الصحي في لبنان وضمان استدامته. 
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