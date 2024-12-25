Advertisement

لبنان

الفري: الإهمال وعدم الرقابة أديا إلى انهيار مبنى الميناء

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1297326-638707263100985475.jpg
Doc-P-1297326-638707263100985475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري في بيان، "الإهمال وعدم الرقابة والاستهتار المتمادي بأرواح الناس، بعد اندلاع حريق هائل في أحد المستودعات في الميناء، مما أدى الى انهيار مبنى سكني وسقوط ضحايا".
Advertisement
وناشد "وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق والقائمة بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي، التحرك الفوري والطلب من لجان المباني الابلاغ عن أي مستودع ممكن أن يحتوي على مواد قابلة للاشتعال والانفجار، والتأكد من توفر شروط السلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، حرصاً على أرواح الناس".
(الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2024-12-25
08:00 | 2024-12-25
08:00 | 2024-12-25
07:47 | 2024-12-25
07:42 | 2024-12-25
07:35 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24