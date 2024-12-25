الفري: الإهمال وعدم الرقابة أديا إلى انهيار مبنى الميناء

استنكر رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري في بيان، "الإهمال وعدم الرقابة والاستهتار المتمادي بأرواح الناس، بعد اندلاع حريق هائل في أحد المستودعات في الميناء، مما أدى الى انهيار مبنى سكني وسقوط ضحايا".

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وناشد "وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق والقائمة بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي، التحرك الفوري والطلب من لجان المباني الابلاغ عن أي مستودع ممكن أن يحتوي على مواد قابلة للاشتعال والانفجار، والتأكد من توفر شروط السلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، حرصاً على أرواح الناس".

(الوكالة الوطنية)