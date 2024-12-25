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لبنان

دير مار الياس الراس-جعيتا احتفل بالميلاد

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:33
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إحتفل دير مار الياس الراس  -جعيتا بعيد الميلاد المجيد، بقداس ترأسه المرشد الاب أنطوان الاحمر، بحضور رئيسة الدير الأم  لور بو رزق والراهبات وحشد من المؤمنين  وزوار الدير.
بعد الإنجيل، القى الاب الأحمر عظة من وحي العيد، حيث ركز على "الرجاء والسنة اليوبيلية الذي أعلنها  قداسة البابا مساء أمس في الفاتيكان"، مشددا على "ضرورة عيش هذه المعاني  ليس في أيام العيد بل في كل مراحل حياتنا".
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وبعد القداس، استقبلت  الام بو رزق المؤمنين في صالون الدير حيث جرت التهاني بالعيد. (الوكالة الوطنية)
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