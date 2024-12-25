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لبنان

ريفي: أتوجه بالعزاء لمدير عام الدفاع المدني

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:48
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عزى النائب أشرف ريفي أهالي الشهيدين من عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس عبدالله مهتدي وخليل الأشقر اللذَّين قضيا خلال تأدية واجبهما الإنساني في إطفاء الحريق الذي اندلع قبل ساعات في المبنى الذي انهار فوق رأسيهما.
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وقال: "نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويُسكنهما فسيح جنانه وأن يُلهم أهليهما الصبر والسلوان، وأتوجه بالعزاء لمدير عام الدفاع المدني".
وطالب الدولة "بضرورة تأمين أماكن سكن بديلة لأهالي المبنى المنهار والذين باتوا اليوم بلا مأوى يقيهم برد الشتاء القارس"، مقترحاً "فتح أبواب فندق "الكواليتي -إن" لإحتضانهم بشكلٍ سريع لحين تأمين المساكن البديلة".
(الوكالة الوطنية)
 
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