الغارة الإسرائيلية على طاريا.. هذا ما استهدفته

استهدفت غارة الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، منزلا في سهل بلدة طاريا في بعلبك وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24"، مؤكدة أن لا إصابات بحسب المعلومات.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله أن"الغارة الإسرائيلية الأولى في البقاع منذ وقف إطلاق النار استهدفت مستودعات في سهل بلدة طاريا يُعتقد أنّها تابعة لحزب الله".

Advertisement