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لبنان

انخفاض بدرجات الحرارة وعواصف رعدية.. إليكم تفاصيل حال الطقس!

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:55
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1700 متر وما فوق.
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وجاء في النشرة الاتي:
 الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الأربعاء حيث يتقلب تدريجيا تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية والذي يقترب تدريجيا فوق البحر المتوسّط حيث يحمل معه أمطار غزيرة، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يحل مكانه منخفض جوّي آخر أكثر برودة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت وبين 10 و19 في محطة طرابلس وبين 4 و14 في زحلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة نهارا، والتي تعود للإرتفاع مساء فيتشكل معها الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم تدريجيا وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة مع بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1700 متر وما فوق.
الجمعة: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 75كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300م وما فوق.
السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا تتشكل معها السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 65كم/س، مع احتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر ومافوق.

-الحرارة على الساحل من 5 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 3 درجات الى 8 درجات. 
- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول مساء إلى جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط إلى سيئ على المرتفعات مساء.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85 %.
- حال البحر: مائج إجمالا.           حرارة سطح الماء: 21°م.
- الضغط الجوي: 1017 HPA            أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,41           ساعة غروب الشمس: 16,35 (الوكالة الوطنية)
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