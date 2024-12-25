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لبنان

الامن العام.. إليكم لائحة بالناجحين في الإختبار النفساني لمرشحي ضابط إختصاص

Lebanon 24
25-12-2024 | 06:02
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: 
اولاً: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن صدور نتائج الإختبار النفساني للمرشحين للتطوع بصفة ضابط إختصاص، للإطلاع على النتائج في الصور المرفقة ربطاً: 
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ثانياً: : للاطلاع على مواعيد الاختبارين الرياضي والطبي للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار النفساني الضغط على الرابط التالي:  https://www.facebook.com/share/p/19WnynTH5h/
ثالثاً: للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 1717 أو مراجعة حسابات المديرية على مواقع التواصل الإجتماعي (Facebook و X)
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