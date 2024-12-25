الكورة احتفلت بالميلاد

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احتفل قضاء الكورة بعيد الميلاد، فاقيمت القداديس الاحتفالية وامسيات تراتيل والمعارض الميلادية في مختلف رعاياها.ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس كاهن الرعية الأب موسى الشاطريه القداس الاحتفالي، بحضور حشد من المؤمنين. بعد قراءة الانجيل المقدس ألقى الأب الشاطريه عظة تناول فيها "معنى العيد"، مشددا على "أهمية التواضع والمحبة".كما ترأس الأب يعقوب حنين القداس الذي أقيم في كنيسة القديس ساسين في بلدة عفصديق وشرح في عظته كيف عثر المجوس على الطفل يسوع المولود في المغارة وما يعني ذلك من إيمان وتضحية وعطاء.كما نظمت كنيسةالنبي إايليا في السامرية رسيتالا ميلاديا، واقيم معرض في بلدة بزيزا للمناسبة. (الوكالة الوطنية)