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لبنان

3 نواب بحثوا مع ميقاتي في ملف النازحين اللبنانيين في العراق

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:02
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افاد المكتب الإعلامي للنائب إيهاب حمادة في بيان،  بان " النواب قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة،  التقوا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لمتابعة ملف النازحين اللبنانيين في العراق.
وتحدث الوفد عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكرا للعراق، حكومة وشعبا ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها.
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وكان وعد من ميقاتي بمعالجة الموضوع خلال ال ٢٤ ساعة المقبلة، بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا".
 (الوكالة الوطنية)
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