إطلاق حملة إزالة الإعلانات والصور من طرق بعلبك

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باشرت شرطة بلدية بعلبك بحملة إزالة الصور والإعلانات من شوارع المدينة، تنفيذا لقرار محافظ بعلبك الهرمل الهرمل بشير خضر، وبتوجيه من رئيس البلدية مصطفى الشل، وبإشراف رئيس لجنة الشرطة في المجلس البلدي النقيب المتقاعد محمد طه، ومواكبة مفوض الشرطة حمزة الجمال.واكد طه أن "الحملة بدأت من مدخل بعلبك الحنوبي، وهي متواصلة لتشمل كل شوارع وساحات المدينة".من جهة أخرى، أنهى عمال اتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع عمال بلدية دورس، حملة إزالة الصور والإعلانات واللافتات من الوسطيات وعن أعمدة الكهرباء على الطريق الدولية، التي بدأت يوم الأحد الماضي، من مفترق بلدة مجدلون وصولاً إلى دوار الجبلي، وشرقاً باتجاه طريق عين بورضاي وصولا إلى مدخل محلة رأس العين في بعلبك، ومن دوار الجبلي وصولا الى قبة دورس. (الوكالة الوطنية)