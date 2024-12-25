الأحدب: لتتوقف التركيبات الأمنية التي تهدف لتشويه صورة طرابلس

كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة "إكس": "في حماة، حيث لم ترتكز مقومات الدولة بعد إحراق مجهول شجرة الميلاد فأوقفه الأمن خلال ساعات. في طرابلس، وفي كل عام، يحرق مجهول شجرة الميلاد ولا يتم توقيف أحد والأجهزة الأمنية تتفرج ان لم نقل عكس ذلك. التوازنات تغيرت ويجب أن تتوقف التركيبات الأمنية التي تهدف لتشويه صورة طرابلس".

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