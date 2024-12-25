دُمّر بالكامل.. حريق ألواح شمسية يلتهم "كيوسك" في طرابلس (صور)

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اندلع حريق كبير في ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على سطح كيوسك يعود للمدعو "خ.ب" قرب مستديرة السلام في طرابلس، ما أسفر عن احتراق الكيوسك بالكامل.الحريق، الذي لم يسفر عن إصابات بشرية، اقتصر على أضرار مادية جسيمة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد النيران والسيطرة على الحادثة.