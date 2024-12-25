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لبنان

قداديس الميلاد عمت إقليم الخروب

Lebanon 24
25-12-2024 | 08:27
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عمت احتفالات الميلاد قرى وبلدات اقليم الخروب، حيث اقيمت القداديس في الكنائس والاديرة وقرعت الاجراس، احتفاء بميلاد السيد المسيح. وترأس في كنيسة دير المخلص في جون الرئيس العام للرهبانية المخلصية الارشمندريت انطوان ديب القداس بحضور ابناء من المنطقة.
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وفي دير مار شربل في الجية، ترأس رئيس الدير الاب شربل القزي القداس، وفي كنيسة مار جرجس في جدرا وكنيسة السيدة في البرجين ترأس المونسنيور جوزيف القزي قداسا للمناسبة.
وشددت العظات على معاني العيد في نشر المحبة والسلام ، على امل ان تحمل الايام المقبلة الازدهار والطمأنينة للبنان وشعبه والعالم. وكان تشديد على التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك لمواجهة التحديات. (الوكالة الوطنية)
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