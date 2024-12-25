Advertisement

لبنان

ياسين: سنة 2024 كانت قاسية على العاملين في الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء

Lebanon 24
25-12-2024 | 08:31
A-
A+

Doc-P-1297416-638707376197563413.jpg
Doc-P-1297416-638707376197563413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسف وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين لاستشهاد المعاون من فوج إطفاء طرابلس خليل أشقر والعنصر المتطوع في الدفاع المدني عبدالله محمد المهتدي، وقال "رحم الله خليل ورفيقه عبدالله اللذين استشهدا امس أثناء قيامهما بواجبهم بإطفاء حريق الميناء - طرابلس".
Advertisement
واضاف: "سنة 2024 كانت قاسية على العاملين في الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء. منهم من قضى بغارات الاحتلال ومنهم نتيجة الإهمال. نسأل الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته، وليكن العام المقبل عام الاستثمار في الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإسعاف والمستجيب الأول". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:09 | 2024-12-25
11:00 | 2024-12-25
10:50 | 2024-12-25
10:40 | 2024-12-25
09:12 | 2024-12-25
09:00 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24