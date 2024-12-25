Advertisement

لبنان

غادر باب الرمل ولم يعد.. محمد الحداد مفقود

Lebanon 24
25-12-2024 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1297467-638707469903717408.jpeg
Doc-P-1297467-638707469903717408.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـــن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّـة، البـلاغ التّالي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمد عبد الواحد الحداد (من مواليد عام 2000، لبناني).
Advertisement

الذي غادر، بتاريخ 23-12-2024، مكان إقامته الكائن في محلة باب الرمل إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة باب الرمل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 244949- 70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-25
16:40 | 2024-12-25
16:15 | 2024-12-25
15:54 | 2024-12-25
15:37 | 2024-12-25
15:08 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24