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لبنان

سقوط شهيد.. "صاروخ ينفجر" في مخيم الرشيدية!

Lebanon 24
25-12-2024 | 11:09
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استشهد أحد الشبان في مخيم الرشيدية، مساء الأربعاء، جراء انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت أيضاً عن سقوط جريحين إثنين.
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مخيم الرشيدية

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