سقوط شهيد.. "صاروخ ينفجر" في مخيم الرشيدية!

استشهد أحد الشبان في مخيم الرشيدية، مساء الأربعاء، جراء انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان.

وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت أيضاً عن سقوط جريحين إثنين.