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لبنان
سقوط شهيد.. "صاروخ ينفجر" في مخيم الرشيدية!
Lebanon 24
25-12-2024
|
11:09
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استشهد أحد الشبان في مخيم الرشيدية، مساء الأربعاء، جراء انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان.
وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت أيضاً عن سقوط جريحين إثنين.
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