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لبنان

ماذا يجري في الناقورة؟ هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
25-12-2024 | 12:12
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أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي عمد إلى تنفيذ عملية نسف كبيرة في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
 
كذلك، تحدّثت المصادر عن حصول عملية جرف للمنازل من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة.
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