ماذا يجري في الناقورة؟ هذه آخر المعلومات

أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي عمد إلى تنفيذ عملية نسف كبيرة في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

كذلك، تحدّثت المصادر عن حصول عملية جرف للمنازل من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة.