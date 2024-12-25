استغل نزوح سكان راشيا الفخار في الحرب وهذا ما فعله.. قوى الأمن بالمرصاد

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أضاف: "بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بسرقة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار وبيع الحطب من الأراضي التي يصعب على أصحابها الوصول اليها نتيجة الوضع الأمني، كثّفت هذه الشعبة إجراءاتها واستقصاءاتها وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى ك. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) بتاريخ 18-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة حاصبيا".تابع: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وأنه كان يتردد بشكل يومي إلى بلدة راشيا الفخار بغية سرقة كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والحطب من الأراضي".وأكد:"أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".