رئاسياً.. ماذا سيشهد الأسبوع المقبل؟

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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إنّ "الأطراف السياسية ما زالت في مرحلة المناورات على صعيد الاستحقاق الرئاسي وذلك لرفع سقوف التفاوض"، مشيرة إلى أن "العمل الجدي يبدأ الأسبوع المُقبل".