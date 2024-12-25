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لبنان

رئاسياً.. ماذا سيشهد الأسبوع المقبل؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 14:11
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إنّ "الأطراف السياسية ما زالت في مرحلة المناورات على صعيد الاستحقاق الرئاسي وذلك لرفع سقوف التفاوض"، مشيرة إلى أن "العمل الجدي يبدأ الأسبوع المُقبل".
 
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