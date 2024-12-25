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لبنان

عن "قصف البقاع" فجراً.. هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة!

Lebanon 24
25-12-2024 | 15:37
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليَّة، مساء الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته منطقة طاريا في البقاع - شرق لبنان، استهدفت أسلحة استراتيجية لـ"حزب الله".
 
وأوضحت الصحيفة أنَّ "حزب الله يحاول الآن استعادة قدراته العسكرية بعد الحرب الأخيرة التي شهدها ضد إسرائيل وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهر".
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وكانت التقارير تحدّثت عن هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية في عمق البقاع اللبناني وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. 
 
وبحسب التقارير، كان الهجوم يستهدف تجمعات أسلحة "حزب الله" الذي يبدو أنه بدأ في إعادة التسلح ووضع الأسلحة في مستودعاته، وفق "يديعوت".
 
 

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